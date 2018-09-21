Авторизация

Регистрация


  • USD 65.82
  • EUR 77.38
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону после ДТП «Тойота» перевернулась на крышу: пострадали двое взрослых и ребёнок

На Дону после ДТП «Тойота» перевернулась на крышу: пострадали двое взрослых и ребёнок
В городе Донецке после столкновения с ВАЗом перевернулась на крышу «Тойота». ДТП произошло 25 сентября около полудня на пересечении переулка Гагарина и улицы Королева.

По предварительным данным, женщина за рулем «Тойоты RAV4» отъехала от супермаркета и попыталась проскочить улицу на перекрёстке. Она не уступила дорогу, в результате в иномарку на большой скорости врезался «ВАЗ-2112», ехавший по главной дороге.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 7-летний ребёнок. Пострадавшие доставлены в ЦГБ Донецка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.
На Дону после ДТП «Тойота» перевернулась на крышу: пострадали двое взрослых и ребёнок

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.