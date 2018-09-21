На Дону после ДТП «Тойота» перевернулась на крышу: пострадали двое взрослых и ребёнок



В городе Донецке после столкновения с ВАЗом перевернулась на крышу «Тойота». ДТП произошло 25 сентября около полудня на пересечении переулка Гагарина и улицы Королева.



По предварительным данным, женщина за рулем «Тойоты RAV4» отъехала от супермаркета и попыталась проскочить улицу на перекрёстке. Она не уступила дорогу, в результате в иномарку на большой скорости врезался «ВАЗ-2112», ехавший по главной дороге.



В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 7-летний ребёнок. Пострадавшие доставлены в ЦГБ Донецка.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

