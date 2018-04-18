На Дону мужчина до смерти избил свою сожительницу



Житель Зимовниковского района Ростовской области до смерти избил свою возлюбленную. Происшествие случилось 17 марта.



По предварительной информации, 37-летняя женщина была дома у своего возлюбленного. Между ними состоялся неприятный разговор. В пылу ссоры 30-летний мужчина со всей силы ударил любимую. Когда женщина потеряла сознание, злоумышленник принялся избивать ее ногами и руками в область жизненно важных органов.



- От полученных травм она скончалась на месте, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



В настоящее время злоумышленник находится под стражей.