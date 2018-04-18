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На Дону мужчина до смерти избил свою сожительницу

На Дону мужчина до смерти избил свою сожительницу
Житель Зимовниковского района Ростовской области до смерти избил свою возлюбленную. Происшествие случилось 17 марта.

По предварительной информации, 37-летняя женщина была дома у своего возлюбленного. Между ними состоялся неприятный разговор. В пылу ссоры 30-летний мужчина со всей силы ударил любимую. Когда женщина потеряла сознание, злоумышленник принялся избивать ее ногами и руками в область жизненно важных органов.

- От полученных травм она скончалась на месте, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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