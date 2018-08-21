Модель и блогер из Ростова умер в собственной постели





В Ростове умер Михаил Шпак, 34-летний блогер и модель. Трагедия произошла в ночь на 20 августа.

По предварительным данным, накануне вечером молодой человек вернулся домой после встречи с друзьями. Он сразу лег спать. Следующим утром близкие забили тревогу, когда долгое время не могли ему дозвониться, сообщает DonDay.ru.



Дома Михаила нашли без признаков жизни. Предположительно, он умер от сердечного приступа.



Друзья молодого человека рассказали, что в донскую столицу он вернулся после двух лет работы в другом городе. В Ростове он начал новый проект.