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Масштабный ландшафтный пожар произошёл в Новочеркасске

Масштабный ландшафтный пожар произошёл в Новочеркасске
В Ростовской области произошёл крупный ландшафтный пожар. В пойме реки Тузлов в Новочеркасске около полудня 12 октября загорелись трава и камыш.

Пламя быстро распространилось по сухой растительности и охватило большую территорию. Спасатели не смогли вплотную приблизиться к очагу из-за отсутствия подъездных путей, сообщает DonDay Новочеркасск.

Часть сил пожарных была брошена на охрану жилых домов микрорайона Татарки от огня. К счастью, путь пламени преградила река. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем спасатели боролись до глубокой ночи.

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