Масштабный ландшафтный пожар произошёл в Новочеркасске



В Ростовской области произошёл крупный ландшафтный пожар. В пойме реки Тузлов в Новочеркасске около полудня 12 октября загорелись трава и камыш.



Пламя быстро распространилось по сухой растительности и охватило большую территорию. Спасатели не смогли вплотную приблизиться к очагу из-за отсутствия подъездных путей, сообщает DonDay Новочеркасск.



Часть сил пожарных была брошена на охрану жилых домов микрорайона Татарки от огня. К счастью, путь пламени преградила река. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем спасатели боролись до глубокой ночи.