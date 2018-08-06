Два подростка стали жертвами аварии между скутером и легковушкой в Ростовской области





В городе Зверево двое ребят на скутере пострадали при столкновении с «Ладой Грантой». Авария случилась на улице Рижской днём 8 августа.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 31-летняя женщина-водитель легковушки не предоставила скутеру преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение.

- В ДТП травмы различной степени тяжести получили 15-летний водитель и 14-летний пассажир скутера, - рассказали в ГИБДД. – Подростков доставили в больницу.



Мать одного из пострадавших рассказала, что 15-летний сын взял скутер отца без разрешения. Он хотел покататься с другом и попал в ДТП.



