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Два подростка стали жертвами аварии между скутером и легковушкой в Ростовской области

Два подростка стали жертвами аварии между скутером и легковушкой в Ростовской области

В городе Зверево двое ребят на скутере пострадали при столкновении с «Ладой Грантой». Авария случилась на улице Рижской днём 8 августа.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 31-летняя женщина-водитель легковушки не предоставила скутеру преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение.
- В ДТП травмы различной степени тяжести получили 15-летний водитель и 14-летний пассажир скутера, - рассказали в ГИБДД. – Подростков доставили в больницу.

Мать одного из пострадавших рассказала, что 15-летний сын взял скутер отца без разрешения. Он хотел покататься с другом и попал в ДТП.

Два подростка стали жертвами аварии между скутером и легковушкой в Ростовской области

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