Четыре человека пострадали в ДТП в Ростовской области



В Новочеркасске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Происшествие случилось около 17 часов 18 июля на улице Макаренко.



По предварительной информации, двигаясь по дороге, водитель «Хендай Солярис» не заметил поворачивающий налево «ВАЗ-2112». Уходя от столкновения, он вылетел на встречную полосу, где врезался в едущий «Лексус».



После удара «Хендай» по касательной столкнулся с «двенадцатой», а затем врезался во встречную машину.



В результате травмы получили две девушки и две несовершеннолетние девочки. После аварии они обратились за помощью к медикам.