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Четыре человека пострадали в ДТП в Ростовской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Ростовской области
В Новочеркасске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Происшествие случилось около 17 часов 18 июля на улице Макаренко.

По предварительной информации, двигаясь по дороге, водитель «Хендай Солярис» не заметил поворачивающий налево «ВАЗ-2112». Уходя от столкновения, он вылетел на встречную полосу, где врезался в едущий «Лексус».

После удара «Хендай» по касательной столкнулся с «двенадцатой», а затем врезался во встречную машину.

В результате травмы получили две девушки и две несовершеннолетние девочки. После аварии они обратились за помощью к медикам.

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