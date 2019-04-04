Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове кабриолет врезался в иномарку: трое пострадали

В Ростове кабриолет врезался в иномарку: трое пострадали
Три человека пострадали в ДТП с участием кабриолета в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 6 апреля на улице Чемордачка.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, неизвестный мужчина на кабриолете «БМВ» вылетел на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Королу», под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили 3 человека из автомобиля «Тойоту Корола», - сообщили в ведомстве. - В больницу доставлены водитель, а также 46-летняя и 23-летняя пассажирки авто.

После аварии водитель кабриолета бросил свою машину и скрылся с места преступления.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.