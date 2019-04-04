В Ростове кабриолет врезался в иномарку: трое пострадали



Три человека пострадали в ДТП с участием кабриолета в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 6 апреля на улице Чемордачка.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, неизвестный мужчина на кабриолете «БМВ» вылетел на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Королу», под управлением 52-летнего мужчины.



- В результате аварии травмы получили 3 человека из автомобиля «Тойоту Корола», - сообщили в ведомстве. - В больницу доставлены водитель, а также 46-летняя и 23-летняя пассажирки авто.



После аварии водитель кабриолета бросил свою машину и скрылся с места преступления.