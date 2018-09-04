Знаменитый французский актёр Вардан Петросян впервые сыграет «Человека из Парижа» в Ростове



Фото: Armradio.am



Французский актёр Вардан Петросян посетит донскую столицу с дебютным моноспектаклем «Человек из Парижа». Театральный деятель уже 30 лет успешно выступает на сценах французской столицы со своими постановками. И вот 20 сентября Вардан начнёт с Ростова свое турне по России.



Сам актёр - личность весьма незаурядная. Он в совершенстве владеет французским, русским и армянским языками. Подобно другим гениям, для него не проблема творить и выступать на любом из них. Вот и для российской публики он специально написал пьесу «Человек из Парижа» на русском языке.



Петросян родом из СССР, его отец был профессором филологического факультета Ереванского государственного университета. Этим и объясняется его совершенное знание русского языка, а также тяга к искусству. Вардан получил образование художника, но свой настоящий дар он открыл на сцене. Он один успешно заменяет весь актёрский состав, режиссёра и сценариста.



Широкий эмоциональный диапазон артиста позволяет ему в одно мгновение заставить зрителя смеяться до колик в животе, а в другое - заливаться слезами. Так и его новый моноспектакль, который рассказывает о судьбе эмигранта в мегаполисе, будет очень смешным, но и немножко грустным. Петросян обличает и высмеивает самые актуальные социальные проблемы. Он считает это здоровым и правильным отношением к проблеме.



Вардан Петросян заслужил признание во всем мире. Со своими моноспектаклями он собирал овации на сценах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа и других столичных городов. В Ростове артист выступит впервые с премьерой «Человек из Парижа». Затем он поедет в турне по городам России.



