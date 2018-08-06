Утраченные наброски «Тихого Дона» впервые показали в Ростове





8 августа в Шолохов-Центре открылась выставка «Страницы Тихого Дона». Экспонаты для выставки впервые были привезены в Ростов из Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова в станице Вешенской.



На выставке представлены различные атрибуты жизни и быта как самого Шолохова, так и его современников. Традиционная синяя казачья форма, ружья и фото донских семей соседствуют с письмами и журналами писателя. Здесь можно прочувствовать дух казачьей жизни, которую Шолохов хотел отразить на страницах своего романа.







Особо примечательные экспонаты - костюмы семьи Шолоховых, в которых те были на вручении Нобелевской премии писателю в 1965 году. Фрак для автора «Тихого Дона» шили по специальному заказу, а вот туалеты для жены и дочерей были куплены в обычном магазине в Хельсинки. Здесь же можно увидеть другие личные вещи, принадлежавшие семье писателя, а также предметы мебели. В частности, из музея-заповедника привезли письменный стол Шолохова.



Страницы с набросками романа «Тихий Дон» посетители могут увидеть в последнем зале. Они считались утраченными, но были найдены после смерти автора у вдовы его друга. Именно благодаря этим бумагам удалось окончательно доказать, что Шолохов является автором романа.

- На этой выставке можно ознакомиться с предметами, которые как нельзя кстати отражают роман «Тихий Дон». Для ростовчан это очень близкое произведение, мы любим его. Это бренд Ростовской области. Теперь жители Ростова смогут посмотреть экспозицию и при этом не выезжать за пределы города, - сказал начальник управления культуры Ростова Александр Доманов на открытии выставки.







Проект «Страницы Тихого Дона» подготовлен исполняющим обязанности заведующего Шолохов-Центра Петром Шолоховым. Он является правнуком писателя. Напомним, что произведение М. А. Шолохова переведено на более 130 языков мира. Общий тираж книг превышает 105 миллионов экземпляров. Такой популярностью не пользуется ни один автор XX века.



Выставка будет работать до 30 сентября. Затем сотрудники Шолохов-Центра планируют устроить экспозицию, посвященную Бородинскому сражению. Для этого они уже связались с музеем «Бородино» в Московской области.



