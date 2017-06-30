Экспонаты театральной мастерской

Ростовский областной музей краеведения обзавелся закулисьем музыкального театра.



Пока коллектив Ростовского музыкального театра покоряет российские города, мир закулисья поселился в стенах музея краеведения. Здесь проходит выставка «В главной роли – Ростовский музыкальный театр», экспонаты которой жители и гости города смогут наблюдать всё лето. Экспозиция уникальна уже тем, что это первый совместный проект музыкального театра и краеведческого музея, посвященный творчеству художников театра.







А берет своё начало творческая мастерская ещё со времён предшественника современного музыкального театра – Театра музыкальной комедии. Хотя официально он был создан в 1931 году, когда стал государственным, корни театра лежат намного глубже. Еще в 60-е годы 19 века антрепренер Григорий Вальяно привез из Парижа в Ростов музыкальные комедии Жака Оффенбаха. Ставили постановки на сцене ростовского театра Гайрабетова. Постепенно оперетта прижилась в театрах города и полюбилась его жителям, что послужило стимулом к созданию легендарного предка.







После переезда в новое здание в 1999-м Ростовский театр музыкальной комедии приобрел современное название, соединив оперетту, оперу, балет и музыкальные спектакли для детей.



Опера «Травиата», например, уже стала визитной карточкой Ростовского музыкального театра. Костюмы из этой оперы сегодня главные герои – на самом видном месте. Примечательно, что предназначены они для гостей бала – героев, по сути, второстепенных. Тем не менее каждый наряд тщательно продуман и являет собой настоящее произведение искусства.







Разрабатывая эскиз любого костюма, модельер соотносит его с исторической эпохой и художественным решением всего спектакля, продумывает детали и выбирает ткань.

- Это огромный труд как художника, так и мастериц пошивочного цеха, ведь для целого спектакля иногда десятки костюмов получаются, – рассказывает заведующая отделом истории Дона музея и автор идеи выставки Зинаида Римская. – Поэтому наша задача – показать творчество художников театра – всех тех, кто обычно остается за кадром.



Помимо костюмов и их эскизов, экспозиция включает также чертежи декораций к спектаклям театра, программки разных лет и предметы бутафории.



