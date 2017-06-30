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Экспонаты театральной мастерской

Ростовский областной музей краеведения обзавелся закулисьем музыкального театра.
Экспонаты театральной мастерской
Пока коллектив Ростовского музыкального театра покоряет российские города, мир закулисья поселился в стенах музея краеведения. Здесь проходит выставка «В главной роли – Ростовский музыкальный театр», экспонаты которой жители и гости города смогут наблюдать всё лето. Экспозиция уникальна уже тем, что это первый совместный проект музыкального театра и краеведческого музея, посвященный творчеству художников театра.

Экспонаты театральной мастерской

А берет своё начало творческая мастерская ещё со времён предшественника современного музыкального театра – Театра музыкальной комедии. Хотя официально он был создан в 1931 году, когда стал государственным, корни театра лежат намного глубже. Еще в 60-е годы 19 века антрепренер Григорий Вальяно привез из Парижа в Ростов музыкальные комедии Жака Оффенбаха. Ставили постановки на сцене ростовского театра Гайрабетова. Постепенно оперетта прижилась в театрах города и полюбилась его жителям, что послужило стимулом к созданию легендарного предка.

Экспонаты театральной мастерской

После переезда в новое здание в 1999-м Ростовский театр музыкальной комедии приобрел современное название, соединив оперетту, оперу, балет и музыкальные спектакли для детей.

Опера «Травиата», например, уже стала визитной карточкой Ростовского музыкального театра. Костюмы из этой оперы сегодня главные герои – на самом видном месте. Примечательно, что предназначены они для гостей бала – героев, по сути, второстепенных. Тем не менее каждый наряд тщательно продуман и являет собой настоящее произведение искусства.

Экспонаты театральной мастерской

Разрабатывая эскиз любого костюма, модельер соотносит его с исторической эпохой и художественным решением всего спектакля, продумывает детали и выбирает ткань.
- Это огромный труд как художника, так и мастериц пошивочного цеха, ведь для целого спектакля иногда десятки костюмов получаются, – рассказывает заведующая отделом истории Дона музея и автор идеи выставки Зинаида Римская. – Поэтому наша задача – показать творчество художников театра – всех тех, кто обычно остается за кадром.

Помимо костюмов и их эскизов, экспозиция включает также чертежи декораций к спектаклям театра, программки разных лет и предметы бутафории.

Экспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерскойЭкспонаты театральной мастерской

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