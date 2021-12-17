Скончалась пожилая вдова чилийского президента Аугусто Пиночета

Фото: IVAN ALVARADO / Reuters.

Скончалась вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Лусия Ириарт 16 декабря ушла из жизни в возрасте 99 лет. Об этом в Twitter сообщила ее внучка Карина.«В 99 лет в окружении родных и близких умерла моя любимая бабушка», - написала она.По информации ТАСС, в последние годы у вдовы Пиночета наблюдались проблемы с легкими. Ириарт скончалась у себя дома.Будущая первая леди Чили встретила Пиночета в 1941 году, когда тот еще был младшим лейтенантом. В 1943 году пара узаконила отношения. Супруги воспитывали пятерых детей: трех дочерей и двух сыновей.Ириарт была известна как сильная властная женщина. Она являлась доверенным лицом, правой рукой и важнейшим советником своего мужа. По словам самого Пиночета, Лусия оказала наибольшее влияние на его решение организовать государственный переворот в 1973 году.Лусия находилась под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств. Ее подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду, который она возглавляла с 1973-го по август 2016 года.Аугусто Пиночет скончался в конце 2006 года, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в нарушениях прав человека во времена военного режима, а также в налоговых преступлениях.Пиночет возглавлял Чили после государственного переворота - в период с 1974 по 1990 годы. Данные о преступлениях военного режима в Чили рассекретили только в 2016 году. Считалось, что Ириарт оказывала значительное влияние на своего супруга.