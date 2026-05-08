В Ростове при атаке дронов повреждены жилые дома

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА повреждены жилые дома. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, от дронов пострадало несколько районов и городов. К счастью, людей не задело.

— В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе, — сказано в посте Юрия Слюсаря.

В Таганроге:
— поврежден гараж;
— был риск пожара, но тление вовремя локализировали.

В Мясниковском районе:
— в частных домах села Чалтырь разрушена кровля, повреждено остекление;
— там же загорелось дерево, огонь локализировали;
— в Юго-Восточной промзоне упала ракета;
— загорелись склады, огонь локализировали;
— одно из зданий складов обрушилось.

В Ростове:
— в переулке Аэроклубовский повреждены жилые дома (стекла, газовая труба);
— поврежден грузовой автомобиль;
— загорелось дерево, огонь локализировали;
— в Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание.

В Батайске:
— на Социалистической повреждена крыша и стекла хозпостройки.
Фото: Rostov.ru
