В Ростове при атаке дронов повреждены жилые дома

В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА повреждены жилые дома. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, от дронов пострадало несколько районов и городов. К счастью, людей не задело.— В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе, — сказано в посте Юрия Слюсаря.В Таганроге:— поврежден гараж;— был риск пожара, но тление вовремя локализировали.В Мясниковском районе:— в частных домах села Чалтырь разрушена кровля, повреждено остекление;— там же загорелось дерево, огонь локализировали;— в Юго-Восточной промзоне упала ракета;— загорелись склады, огонь локализировали;— одно из зданий складов обрушилось.В Ростове:— в переулке Аэроклубовский повреждены жилые дома (стекла, газовая труба);— поврежден грузовой автомобиль;— загорелось дерево, огонь локализировали;— в Первомайском районе загорелось четырехэтажное административное здание.В Батайске:— на Социалистической повреждена крыша и стекла хозпостройки.