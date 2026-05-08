Два десятка домов повреждены в Мясниковском районе Ростовской области в ходе воздушной атаки
В ходе воздушной атаки в ночь на 8 мая в Мясниковском районе Ростовской области повреждены два десятка частных домов. Уточненные данные предоставил глава региона Юрий Слюсарь.
Помимо пожаров на промзоне, пострадали жилые здания в Чалтыре. Там разрушены стекла, кровля. Кроме того, повреждены три автомобиля.
В данный момент специалисты продолжают осматривать дома. Когда закончится принятие всех мер безопасности, будет еще один подомовой обход работниками администрации. Зафиксируют ущерб.
— Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — заверил губернатор.