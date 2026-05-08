Два десятка домов повреждены в Мясниковском районе Ростовской области в ходе воздушной атаки

Фото: Rostov.ru

В ходе воздушной атаки в ночь на 8 мая в Мясниковском районе Ростовской области повреждены два десятка частных домов. Уточненные данные предоставил глава региона Юрий Слюсарь.Помимо пожаров на промзоне, пострадали жилые здания в Чалтыре. Там разрушены стекла, кровля. Кроме того, повреждены три автомобиля.В данный момент специалисты продолжают осматривать дома. Когда закончится принятие всех мер безопасности, будет еще один подомовой обход работниками администрации. Зафиксируют ущерб.— Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — заверил губернатор.