Два десятка домов повреждены в Мясниковском районе Ростовской области в ходе воздушной атаки

В ходе воздушной атаки в ночь на 8 мая в Мясниковском районе Ростовской области повреждены два десятка частных домов. Уточненные данные предоставил глава региона Юрий Слюсарь.

Помимо пожаров на промзоне, пострадали жилые здания в Чалтыре. Там разрушены стекла, кровля. Кроме того, повреждены три автомобиля.

В данный момент специалисты продолжают осматривать дома. Когда закончится принятие всех мер безопасности, будет еще один подомовой обход работниками администрации. Зафиксируют ущерб.

— Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — заверил губернатор.
