Защитник «Локомотива» пропустит матч с ФК «Ростов»



Соломон Кверквелия не сыграет на встрече футбольных клубов «Локомотив» и «Ростов». Московский защитник получил красную карточку в матче с «Ахматом».



По словам футболиста, встреча прошла продуктивно для москвичей. Они получили три дополнительных очка, которые были необходимы для продвижения в турнирной таблице. К сожалению, Соломону дали красную карточку и он пропустит встречу с ФК «Ростов».



Матч «желто-синих» и москвичей пройдет 15 марта. У донских спортсменов теперь есть сильное преимущество, ведь их противники лишились одного из своих лучших игроков.



Отметим, 28-летний защитник «Локомотива» родился в Грузии и длительное время играл за сборную своей страны. Карьера футболиста претерпевала разные изменения, но теперь он надолго «засел» среди москвичей. Соломон является обладателем Кубка России 2016/2017 и Суперкубка России 2019.