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Защитник ФК «Ростов» перешел в «Арсенал»

Защитник ФК «Ростов» перешел в «Арсенал»
ФК «Ростов» продал тульскому «Арсеналу» 19-летнего центрального защитника Давида Семенчука. О переходе игрока сообщили «желто-синих» в соцсетиях.

В этом сезоне молодой футболист сыграл за основу «Ростова» в кубковом матче с московским «Локомотивом». Всего он появился на поле в официальных матчах за главную команду 10 раз.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Давида Семенчука составляет 100 тысяч евро (более 9 миллионов рублей по курсу 1 к 93).
Фото: ФК Ростов
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