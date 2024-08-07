Защитник ФК «Ростов» перешел в «Арсенал»

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» продал тульскому «Арсеналу» 19-летнего центрального защитника Давида Семенчука. О переходе игрока сообщили «желто-синих» в соцсетиях.В этом сезоне молодой футболист сыграл за основу «Ростова» в кубковом матче с московским «Локомотивом». Всего он появился на поле в официальных матчах за главную команду 10 раз.По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Давида Семенчука составляет 100 тысяч евро (более 9 миллионов рублей по курсу 1 к 93).