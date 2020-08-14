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Встреча «Ростова» с «Зенитом» стала самой посещаемой во втором туре РПЛ

Встреча «Ростова» с «Зенитом» стала самой посещаемой во втором туре РПЛ
Матч «Ростов» – «Зенит» стал самым посещаемым матчем второго тура чемпионата России по футболу, сообщает портал «Турстат». На игре побывали 11 353 болельщика.

В тройку лидеров вошли также матчи «Спартак» – «Ахмат» (8 946 зрителей) и ЦСКА – «Тамбов» (7 939 зрителей).

«Желто-синие» 15 августа проиграли питерской команде на «Ростов Арене». «Зенит» забил дончанам два гола.

В следующий раз «Ростов» сразится с «Динамо» 19 августа в Москве.

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