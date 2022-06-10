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ФК «Ростов» выкупил полузащитника Кирилла Щетинина

ФК «Ростов» выкупил полузащитника Кирилла Щетинина

Футбольный клуб «Ростов» выкупил полузащитника Кирилла Щетинина. Об этом желто-синие сообщили в своих социальных сетях 12 июня.

20-летний спортсмен начал играть за донской клуб в 2021 году. Раньше он играл за молодежную команду, а потом перешел в основной состав. В прошедшем сезоне он сыграл 11 матчей и принес своей команде два гола. Кроме того, у молодого игрока была одна результативная передача.

Видимо Щетини оказался очень полезен клубе и он решил окончательно его выкупить у «Зенита». Как раннее сообщал РБ Спорт, стоимость футболиста должна была составить 450 тысяч евро (более 31 миллиона рублей).
Фото: ФК Ростов
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