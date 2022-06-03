ФК «Ростов» планирует выкупить у «Зенита» полузащитника Кирилла Щетинина

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» в ближайшее время рассчитывает выкупить у питерского клуба полузащитника Кирилла Щетинина. Об этом «желто-синие» сообщают в своих соцсетях.Сейчас «Ростов» и «Зенит» ведут переговоры, ситуация медленно, но верно продвигается. Скорее всего, Кирилл поедет на первый тренировочный сбор в составе ростовской команды.Напомним, что полузащитник перешел в «Ростов» в прошлом году. Донской клуб арендовал его у «Зенита» с возможностью выкупа. Сначала Щетинин играл в «молодежке», но вскоре ушел в «основу». За прошлый сезон Кирилл отыграл 12 матчей, забил два гола и совершил одну голевую передачу.По данным портала transfermarkt, сумма выкупа Кирилла Щетинина составит 450 тысяч евро (более 31 миллиона рублей).