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ФК «Ростов» планирует выкупить у «Зенита» полузащитника Кирилла Щетинина

ФК «Ростов» планирует выкупить у «Зенита» полузащитника Кирилла Щетинина

ФК «Ростов» в ближайшее время рассчитывает выкупить у питерского клуба полузащитника Кирилла Щетинина. Об этом «желто-синие» сообщают в своих соцсетях.

Сейчас «Ростов» и «Зенит» ведут переговоры, ситуация медленно, но верно продвигается. Скорее всего, Кирилл поедет на первый тренировочный сбор в составе ростовской команды.

Напомним, что полузащитник перешел в «Ростов» в прошлом году. Донской клуб арендовал его у «Зенита» с возможностью выкупа. Сначала Щетинин играл в «молодежке», но вскоре ушел в «основу». За прошлый сезон Кирилл отыграл 12 матчей, забил два гола и совершил одну голевую передачу.

По данным портала transfermarkt, сумма выкупа Кирилла Щетинина составит 450 тысяч евро (более 31 миллиона рублей).
Фото: ФК «Ростов»
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