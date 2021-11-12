Вратарь ГК «Ростов-Дон» Лагина - лучший игрок в матче против «Подравки»
Вратарь ростовского гандбольного клуба Анастасия Лагина стала лучшим игроком в матче против хорватской «Подравки». За нее проголосовали больше половины болельщиков (56%).
Матч состоялся 13 ноября в хорватском городе Копривнице и завершился шаткой победой донской команды со счетом 23:22. В первой части соперницы вели в счете, однако к концу тайма Анна Сень сравняла его до 13:13. Во второй части игры хорватским спортсменкам не удалось забить так много мячей - гандболистки «Ростов-Дона» стали уделять защите больше внимания. К концу игры счет увеличился в пользу ростовчанок - 23:22. Соперницы попытались его сравнять, однако Лагина смогла парировать семиметровый бросок. Всего за игру гандболистка сделала 45% сейвов (отразила 5 из 11 мячей).
На втором месте по числу голосов болельщиков - капитан команды Юлия Манагарова (43%). Спортсменка отличилась пятью заброшенными мячами.
Однако некоторые зрители остались недовольны предложенными вариантами. По мнению болельщиков, одной из самых результативных стала Анна Лагерквист. Благодаря ее защите соперницам не удалось увеличить разницу в счете.