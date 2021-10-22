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Вратарь ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против немецкой «Боруссии»

Вратарь ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок в матче против немецкой «Боруссии»
Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче с немецкой «Боруссией». За Анастасию Лагину проголосовали 48% болельщиков.

Домашняя встреча с чемпионом Германии состоялась 23 сентября. С первых же минут донские спортсменки завладели преимуществом и к концу игры увеличили разрыв до 10 мячей. К финальному свистку счет на табло составил 37:27 (из них по итогам первого тайма - 17:11).

Лагина отличилась по количеству сейвов - 8 из 23, что составило 35%. На втором месте по числу голосов оказалась Грас Заади (47%). Центральная гандболистка забила восемь мячей.

26-летняя гандболистка перешла в состав «Ростов-Дона» в текущем сезоне. С первого же матча Анастасия Лагина показала себя сильным результативным игроком и полюбилась фанатам «желто-черных». Девушка становится лучшим игроком уже третий раз. В сентября ее выбрали дважды лучшей - в матче против румынского «Бухареста» и венгерского «Ференцвароша».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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