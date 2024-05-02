Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Вратарь ФК «Ростов» вынужден пропустить матч с «Оренбургом» из-за полученной травмы

Вратарь ФК «Ростов» вынужден пропустить матч с «Оренбургом» из-за полученной травмы
Вратарь футбольного клуба «Ростов» был вынужден пропустить матч с «Оренбургом» из-за полученной травмы. Эту информацию подтвердил сам Сергей Песьяков в интервью для издания «Матч ТВ».

Во время игры «Ростов» — «Спартак» у вратаря было пробито бедро, кроме того, у него возникли проблемы с поясницей. Спортсмену назначили МРТ, результаты которого определят возможную дату возвращения футболиста на поле.

Напомним, что 29 апреля на стадионе «Ростов Арена» состоялась игра «Ростов» — «Оренбург» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. «Желто-синие» победили соперников с Южного Урала со счетом 2:1.
Фото: ФК Ростов соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.