Вратарь ФК «Ростов» вынужден пропустить матч с «Оренбургом» из-за полученной травмы

Фото: ФК Ростов соцсети

Вратарь футбольного клуба «Ростов» был вынужден пропустить матч с «Оренбургом» из-за полученной травмы. Эту информацию подтвердил сам Сергей Песьяков в интервью для издания «Матч ТВ».Во время игры «Ростов» — «Спартак» у вратаря было пробито бедро, кроме того, у него возникли проблемы с поясницей. Спортсмену назначили МРТ, результаты которого определят возможную дату возвращения футболиста на поле.Напомним, что 29 апреля на стадионе «Ростов Арена» состоялась игра «Ростов» — «Оренбург» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. «Желто-синие» победили соперников с Южного Урала со счетом 2:1.