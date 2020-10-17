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Вратарь ФК «Ростов» признан лучшим игроком матча с «Ахматом»

Вратарь ФК «Ростов» признан лучшим игроком матча с «Ахматом»
Лучшим игроком матча с «Ахматом» стал вратарь ростовской сборной Сергей Песьяков. Информацию об этом 19 октября опубликовал ФК «Ростов» на своей странице в «Инстаграме».

В конце первого тайма ростовской команде арбитр назначил пенальти после прикосновения к мячу Данила Глебова рукой. Однако одиннадцатиметровый удар Георгия Мелкадзе перехватил вратарь ФК «Ростов».

Итоговый счет матча - 3:0. Донская команда одержала уже шестую победу и набрала 20 очков.

Напомним, это четвертый матч Сергея Песьякова без пропущенных голов за 11 туров РФПЛ.

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