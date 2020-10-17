Вратарь ФК «Ростов» признан лучшим игроком матча с «Ахматом»

Лучшим игроком матча с «Ахматом» стал вратарь ростовской сборной Сергей Песьяков. Информацию об этом 19 октября опубликовал ФК «Ростов» на своей странице в «Инстаграме».В конце первого тайма ростовской команде арбитр назначил пенальти после прикосновения к мячу Данила Глебова рукой. Однако одиннадцатиметровый удар Георгия Мелкадзе перехватил вратарь ФК «Ростов».Итоговый счет матча - 3:0. Донская команда одержала уже шестую победу и набрала 20 очков.Напомним, это четвертый матч Сергея Песьякова без пропущенных голов за 11 туров РФПЛ.