Вратарь ФК «Ростов» признан лучшим игроком матча с «Ахматом»
Лучшим игроком матча с «Ахматом» стал вратарь ростовской сборной Сергей Песьяков. Информацию об этом 19 октября опубликовал ФК «Ростов» на своей странице в «Инстаграме».
В конце первого тайма ростовской команде арбитр назначил пенальти после прикосновения к мячу Данила Глебова рукой. Однако одиннадцатиметровый удар Георгия Мелкадзе перехватил вратарь ФК «Ростов».
Итоговый счет матча - 3:0. Донская команда одержала уже шестую победу и набрала 20 очков.
Напомним, это четвертый матч Сергея Песьякова без пропущенных голов за 11 туров РФПЛ.