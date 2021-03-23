Впервые в Ростове проходит детский футбольный фестиваль «Rostov Cup»

В Ростове-на-Дону впервые стартовал областной детско-юношеский фестиваль «Rostov Cup». Торжественное открытие состоялось 23 марта в конгресс-холле ДГТУ.В рамках фестиваля донскую столицу посетят порядка 750 юных футболистов в возрасте от 8 до 12 лет. Участниками станут спортсмены не только из Ростовской области, но и из других регионов страны. Матчи, которые определят сильнейшие команды, состоятся с 22 по 27 марта на четырех стадионах Ростова-на-Дону. Помимо турниров, футболистов и тренеров ждут обучающие семинары, мастер-классы и экскурсии на стадионы «Ростов Арена» и «Олимп» имени Виктора Понедельника.- Футбол является базовым олимпийским видом спорта для донского региона, этим видом спорта в области занимается более 137 тысяч человек, - рассказал замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов. - Напомню, в 2020 году детская футбольная команда из Новошахтинска стала победителем всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу» среди школ-интернатов, команда «Мир» Миллеровского района стала бронзовым призером всероссийских соревнований «Кожаный мяч».В рамках развития детско-юношеского футбола на Дону ежегодно проводятся 34 областных турнира, включая традиционные соревнования среди сельских команд «Колосок» на Кубок губернатора Ростовской области, соревнования на призы клуба «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги».- В год мы проводим более 800 турниров в области, в которых участвуют более 40 тысяч человек, - добавил президент областной федерации футбола Николай Сардак. - Когда мы узнали масштабность этого фестиваля, мы не смогли отказаться от предложения провести его в Ростове. Более того, мы хотим сделать эти турниры традиционными.На мероприятии присутствовали также руководитель проекта «Rostov Cup» Светлана Патрушева, директор по региональной политике и международным отношениям РФС (Российский футбольный союз) - чемпион Англии 2005 в составе ФК Челси Алексей Смертин.