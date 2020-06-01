Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» рассказал о первом тренировочном дне команды спустя длительный период пандемии. Об этом Валерий Карпин поделился в интервью пресс-службы донского клуба.
- В соответствии с постановлением губернатора мы тренируемся составом не более 15 человек, - рассказал Карпин. – Наши вратари тренируются отдельно, а защитник Деннис Хаджикадунич занимается дома по специальной программе тренерского штаба, ведь ему нужно соблюдать двухнедельный карантин после возвращения из Швеции.
По словам тренера «желто-синих», спортсмены рады, что наконец могут побегать по траве с мячом. Им предстоит тяжелая подготовка, ведь скоро команда будет отыгрывать по два матча в неделю.
Напомним, футболисты ушли на самоизоляцию с введением режима ограничительных мер. Некоторые уехали домой в свои страны, другие остались в донской столице. Все спортсмены тренировались в домашних условиях и выставляли видео со своими занятиями в социальных сетях.