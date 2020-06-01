Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»

Тренер ФК «Ростов» рассказал о первом тренировочном дне команды спустя длительный период пандемии. Об этом Валерий Карпин поделился в интервью пресс-службы донского клуба.По словам тренера «желто-синих», спортсмены рады, что наконец могут побегать по траве с мячом. Им предстоит тяжелая подготовка, ведь скоро команда будет отыгрывать по два матча в неделю.Напомним, футболисты ушли на самоизоляцию с введением режима ограничительных мер. Некоторые уехали домой в свои страны, другие остались в донской столице. Все спортсмены тренировались в домашних условиях и выставляли видео со своими занятиями в социальных сетях.