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Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»

Валерий Карпин рассказал о первом тренировочном дне ФК «Ростов»
Тренер ФК «Ростов» рассказал о первом тренировочном дне команды спустя длительный период пандемии. Об этом Валерий Карпин поделился в интервью пресс-службы донского клуба.

- В соответствии с постановлением губернатора мы тренируемся составом не более 15 человек, - рассказал Карпин. – Наши вратари тренируются отдельно, а защитник Деннис Хаджикадунич занимается дома по специальной программе тренерского штаба, ведь ему нужно соблюдать двухнедельный карантин после возвращения из Швеции.

По словам тренера «желто-синих», спортсмены рады, что наконец могут побегать по траве с мячом. Им предстоит тяжелая подготовка, ведь скоро команда будет отыгрывать по два матча в неделю.

Напомним, футболисты ушли на самоизоляцию с введением режима ограничительных мер. Некоторые уехали домой в свои страны, другие остались в донской столице. Все спортсмены тренировались в домашних условиях и выставляли видео со своими занятиями в социальных сетях.

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