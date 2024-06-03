Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин не уверен, стоит ли ему продлевать контракт со сборной России. Об этом сообщает «Матч-ТВ».Вероятность подписания нового контракта тренер оценил 50 на 50.РФС провел первый раунд переговоров с Карпиным по поводу продления контракта. По словам специалиста, в новом соглашении он хотел бы, чтобы учли некоторые «нюансы».- Это мелкие вещи, которые не прописаны в моем контракте, но хотелось бы, чтобы они были, - сказал Карпин.Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Он также является главным тренером ФК «Ростов».Последний матч футбольного сезона-2023/2024 между командами «Ростов» и «Зенит» состоялся 25 мая на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».В течение этого сезона Валерий Карпин 15 раз покидал пределы технической зоны. Он стал лидером среди тренеров-нарушителей.