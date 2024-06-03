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Валерий Карпин не уверен, стоит ли ему продлевать контракт со сборной России

Валерий Карпин не уверен, стоит ли ему продлевать контракт со сборной России
Валерий Карпин не уверен, стоит ли ему продлевать контракт со сборной России. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

Вероятность подписания нового контракта тренер оценил 50 на 50.

РФС провел первый раунд переговоров с Карпиным по поводу продления контракта. По словам специалиста, в новом соглашении он хотел бы, чтобы учли некоторые «нюансы».

- Это мелкие вещи, которые не прописаны в моем контракте, но хотелось бы, чтобы они были, - сказал Карпин.

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Он также является главным тренером ФК «Ростов».

Последний матч футбольного сезона-2023/2024 между командами «Ростов» и «Зенит» состоялся 25 мая на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

В течение этого сезона Валерий Карпин 15 раз покидал пределы технической зоны. Он стал лидером среди тренеров-нарушителей.
Фото: ФК Ростов
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