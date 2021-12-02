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В Ростовской области еще 35 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области еще 35 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области еще 35 человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве 4 декабря.

В регистре умерших оказались еще 25 женщин и десять мужчин. Все они были возрастом старше 44 лет и до 98 лет. Они не смогли побороть опасное заболевание из-за того, что у них имелись другие диагнозы сердечно-сосудистой и других систем организма.

Общее число скончавшихся от COVID-19 на территории донского регионе превысило 8,8 тысяч жителей.
Фото: РостовРу
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