В апреле ФК «Ростов» дважды оказался в нижней части турнирной таблицы РПЛ

Фото: ФК Ростов

В апреле футбольный клуб «Ростов» дважды оказался в нижней части турнирной таблицы РПЛ. Это подтверждается статистическими данными.В середине апреля «Ростов» сыграл с командой «Ахмат» со счётом 2:1. После этого клуб опустился с 7-го на 8-е место в турнирной таблице. Однако последующий матч с командой «Факел» позволил «Ростову» реабилитироваться в глазах болельщиков, и клуб снова занял 7-е место.В результате 26-го тура чемпионата «Ростов» снова опустился в турнирной таблице. Вероятно, это связано с недавней сменой главного тренера. В феврале Валерий Карпин покинул свой пост, и его место занял Джонатан Альба.Однако, по словам игроков, смена тренера не повлияла на результаты команды.