Стадион «Ростов Арена» сменил руководителя

У стадиона «Ростов Арена» сменилось руководство. Новым начальником организации «Ростов-2018», которая от имени правительства области управляет стадионом, стал Валентин Климко.Как рассказали в «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», конкурс на замещение вакантной должности руководителя стадиона пройдет только в феврале. Однако на сайте Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Климко уже значится руководителем организации. Очевидно, что официальное назначение бывшего президента ФК «Армавир» - дело времени.Валентин Климко с ноября 2015 года был президентом армавирского «Торпедо», который во время пандемии снялся с первенства ФНЛ. Клуб из Краснодарского края потерял профессиональный статус из-за отказа дальнейшего финансирования со стороны его акционера. Как сообщает «Матч ТВ», в сентябре 2020 года Климко занял кресло заместителя гендиректора ФК «Ростов».Предыдущий руководитель «Ростов Арены» Павел Гавриков был уволен с поста после того, как разрешил провести на спортивном объекте эротическую фотосессию. После скандального увольнения Гаврикова исполняющим обязанности директора организации был Виктор Кнышев.