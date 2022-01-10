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Сейв вратаря ГК «Ростов-Дон» вошел в топ-5 Лиги чемпионов: видео

Сейв вратаря ГК «Ростов-Дон» вошел в топ-5 Лиги чемпионов: видео
Сейв вратаря ГК «Ростов-Дон» занял третью строчку в топ-5 спасений девятого раунда предварительного этапа Лиги чемпионов-2021/22. Виктория Калинина отличилась в матче против «Эсбьерга». Она отразила 33% атак. Один из сейвов и стал лучшим среди десятка команд.

На кадрах видно, как голкипер буквально бросается в сторону датских соперниц, отбивая мяч. Выпад оказался настолько неожиданным, что мяч рикошетом попал в другую спортсменку и только потом упал на площадку.

Напомним, встреча состоялась 8 января и завершилась счетом 25:27. В начале игры ростовчанки вели, но к середине первого тайма соперницы перехватили инициативу и вырвались вперед. К концу матча донская команда дважды сравнивала счет, но датчанки все равно обошли южный клуб на два мяча.

Также в топ-5 вошли Бланка Биро (Венгрия), Полина Каплина (Россия), Йована Кадович (Черногория) и Алтея Рейнхардт (Норвегия).

Ранее Rostov.ru сообщал о том, что в топ-5 голов вошел бросок Грас Заади. Спортсменка забила мяч, ловко направив его над головой вратаря. Атака оказалась настолько неожиданной, что голкипер датской команды не успела вовремя отреагировать и пропустила гол. Всего за матч Заади забила больше всего голов среди команды - шесть.
Фото/видео: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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