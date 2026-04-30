В преддверии майских праздников на Дону выросли цены на мясо. Данные опубликовал Ростовстат.За неделю с 20 по 27 апреля стоимость говядины увеличилась с 700 до 702 рублей за килограмм. Цена на свинину также выросла с 422 до 424 рублей за килограмм. Курица осталась на прежнем уровне.По данным по городам, самая дорогая говядина продается в Таганроге — 747 рублей за килограмм. Самая дешевая — в Сальске, где килограмм говядины стоит 645 рублей. Самая дорогая свинина также в Таганроге — 453 рубля за килограмм, а самая дешевая — в Ростове, где стоимость килограмма составляет 401 рубль.С начала месяца цена на мясо выросла на 8 рублей. Для компании из 10 человек потребуется около шести килограммов свиного шашлыка, что обойдется в 2 544 рубля. Если добавить простой маринад, угли и средство для розжига, общий бюджет на шашлык составит примерно 5 000 рублей.Однако не стоит забывать о закусках, салатах и гарнирах. Учитывая высокие цены на продукты, общий бюджет на майские праздники может достигнуть 10 000 рублей.