На Дону число погибших при дорожных авариях выросло на 12,3%. Об этом сообщила министр транспорта Алена Беликова.По статистическим данным, за первые три месяца этого года на территории региона зафиксирован 91 погибший при авариях. В 2025 году за аналогичный период скончался 81 человек.Министр транспорта заявила, что, несмотря на тревожные данные, общее число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11,9% (с 537 до 473), а количество пострадавших уменьшилось на 14,7% (с 668 до 570).Основными причинами смертельных аварий остаются столкновения транспортных средств, в которых погибли 39 человек. Также зафиксировано 20 случаев наезда на пешеходов, в результате которых погибли 20 человек. В 12 случаях люди погибли при наездах на препятствия или припаркованные автомобили.