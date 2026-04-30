По итогу 27-го тура РПЛ «Оренбургу» грозят штрафы после матча с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) соберется для рассмотрения нарушений, выявленных в ходе 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Оренбург» прошел в донской столице 25 апреля.Во время игры эксперты зафиксировали выход тренера «Оренбурга» Дмитрия Белорукова за пределы технической зоны, а также двухминутную задержку выхода команды на поле перед началом второго тайма.Эти нарушения могут повлечь за собой штрафы для «Оренбурга».По итогам встречи «Ростов» потерпел поражение со счетом 0:1. В результате соперник поднялся на две позиции в турнирной таблице, а «Ростов» опустился с 10-го на 11-е место.