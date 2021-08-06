СКА уступил «Анжи»

После выигрыша в матче с «Чайкой» армейцы были на ходу. Именно они виделись фаворитами матча с махачкалинским «Анжи». Однако гости проявили характер и сумели добыть победу в донской столице.В первом тайме СКА переигрывал соперника, но не хватало последнего обостряющего паса. Кое-что в нападении было, при этом на гол красно-синие явно не наиграли. Во втором тайме с этим стало получше – острые эпизоды в штрафной «Анжи» стали возникать чаще, однако всё так же не везло. Ростовчане упустили несколько верных возможностей для взятия ворот. А вот команда гостей сумела забить в одной из своих немногочисленных атак. Успех принёс контрвыпад по центру. Чингиз Агабалаев получил мяч на подступах к штрафной, протащил его вперёд и послал мимо вышедшего навстречу вратаря – 0:1. Мяч так и остался единственным в матче.В других матчах 3 тура Футбольной Национальной Лиги – 2 «Биолог-Новокубанск» разошёлся миром с махачкалинским «Динамо Легион» 0:0, «Туапсе» дома разгромил майкопскую «Дружбу» 3:0, махачкалинское «Динамо» и павловский «Кубань Холдинг» победителя не выявили 1:1, волгоградский «Ротор-2» сыграл вничью с владикавказской «Аланией-2» 1:1, новороссийский «Черноморец» не смог одолеть на своём поле нальчикский «Спартак» 1:1, а песчанокопская «Чайка» потеряла очки в матче со ставропольским «Динамо» 1:1.В следующем туре подопечные Геннадия Козлова 15 августа будут гостить в Майкопе у «Дружбы».