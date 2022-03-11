Ростовский СКА разгромил «Аланию-2»

Фото: СКА.

После блёклого старта весны в матче против «Дружбы» ростовчане удачно съездили в гости к «Алании-2», одной из слабейших команд лиги.В первом тайме красно-синие заметно переигрывали соперника, однако забить получилось только на 36-й минуте. Отличился Александр Безчаснюк, 0:1. В дебюте второго половины вечера Артём Федчук развил успех армейцев, а на 70-й Руслан Безруков довёл счёт до крупного – 0:3. В самом конце встречи Константин Ерохин тоже забил свой гол. Итог – крупная победа СКА 4:0.В других матчах игрового дня в ФНЛ-2 махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» 1:1, песчанокопская «Чайка» разгромила «Ессентуки» 4:0, таганрогский «Форте» победил волгоградский «Ротор-2» 1:0, а «Туапсе» был сильнее павловского «Кубань Холдинга» 2:1.В турнирной таблице чемпионата России среди клубов ФНЛ-2 ростовский СКА идёт на 1 месте из 17. 20 марта подопечные Андрея Козлова сыграют дома против «Кубань Холдинга» из Павловской.