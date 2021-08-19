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«СКА-Ростов» крупно переиграл «Аланию-2»

«СКА-Ростов» крупно переиграл «Аланию-2»
Воспитанники академии «Алании» пока только осваиваются в футболе профессионального уровня. Ростовский СКА по подбору игроков превосходил своего оппонента и ожидаемо победил.

С первых же мгновений матча «красно-синие» показали своё преимущество. На 12-й минуте Дмитрий Каменщиков открыл счёт. В середине первого тайма команда Геннадия Козлова заработала и реализовала пенальти. Исполнял Дмитрий Коробов – голкипер «Алании-2» увидел направление удара, но выручить своих не смог, 2:0.

В самом начале второй части вечера Каменщиков оформил дубль, доведя отрыв до крупного. В середине тайма забитыми мячами отметились ещё Дмитрий Каюмов и Александр Безчаснюк. Доигрывали гости вообще в меньшинстве – Инал Дудаев получил прямую красную карточку за фол последней надежды. В итоге ростовский СКА крупно побеждает второй раз подряд – 5:0.

В турнирной таблице чемпионата России среди команд первой группы второго дивизиона ФНЛ СКА пока идёт на 3-м месте из 17. В очередном туре «красно-синие» сыграют в станице Павловской против местной команды «Кубань Холдинг» 29 августа.

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