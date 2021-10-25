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Ростовские баскетболистки сыграют против команд из Чехии, Словакии, Беларуси и Латвии

Ростовские баскетболистки сыграют против команд из Чехии, Словакии, Беларуси и Латвии
В текущем сезоне ростовский баскетбольный клуб «Пересвет-ЮФУ» примет участие в Европейской женской баскетбольной лиге (EWBL), международном турнире для команд из Восточной и Северной Европы. Ранее клуб уже играл в этом турнире несколько лет, но потом пропустил сезон-2020/2021.

На предварительном этапе ростовчанки попали в группу «Б» вместе с сыктывкарской «Никой», чешской «Остравой», белорусским «Цмоки», словацким «Кошице» и латвийской «Лиепая».

Матчи первой стадии пройдут в Ростове-на-Дону 5 и 6 ноября. В эти дни между собой сыграют «Пересвет-ЮФУ», «Ника», «Цмоки» и «Лиепая».

Второй этап пройдёт в декабре в Латвии, третий – в январе в Чехии.

В этом году, напомним, «Ростов-Дон-ЮФУ» выиграл в пятый раз в своей истории российскую Суперлигу-1 и перешёл в Премьер-Лигу, попутно сменив название на «Пересвет-ЮФУ». В 2019 году ростовчанки принимали у себя финал четырёх EWBL и заняли итоговое третье место.
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