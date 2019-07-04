Ростовская шпажистка на Универсиаде завоевала серебро для сборной России



Евгения Жаркова - слева.

Спортсменка из Ростова-на-Дону завоевала первую среди россиян медаль на состязаниях в Италии. Сейчас в Неаполе проходит ХХХ Всемирная летняя Универсиада. Первый медальный день прошёл 4 июля.



В личном турнире по фехтованию ростовчанка Евгения Жаркова заняла второе место. В финале она со счётом 12:15 проиграла француженке. В ¼ финала Евгения отлично показала себя и одолела шпажистку из Китая – 15:13. В полуфинале Жаркова разгромила итальянскую соперницу – цифры на табло показали 15:9.



По итогу турнира Евгения получила серебряную медаль. Она стала первым призёром из спортсменов сборной России.