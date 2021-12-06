Ростовчанки со сборной России обыграли Сербию со счетом 32:21

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Третий матч на чемпионате мира в Испании также завершился победой российской команды. На этот раз подопечные Людмилы Бодниевой переиграли сербскую сборную.В первом тайме большую часть времени игра была равной. Перелом был после удаления у соперника Марии Петрович, которая мощно играла и при обороне, и при нападении. После этого россиянки смогли оторваться к перерыву на шесть голов – 15:9. Во второй половине игры Россия уже не дала оппоненту никаких шансов. В итоге российская команда побеждает - 32:21.В игре показали себя четыре игрока «Ростов-Дона» - Анастасия Лагина, Ярослава Фролова (1 гол), Милана Таженова и Юлия Манагарова (7 мячей и 100% КПД).В остальных встречах дня Норвегия крупно обыграла Румынию - 32:22, Нидерланды и Швеция разделили очки - 31:31, Франция победила Черногорию - 24:19 (Грас Заади забросила 5 мячей), Пуэрто-Рико переиграл Узбекистан - 30:24, Ангола и Словения победителя не выявили - 25:25, Польша разгромила Камерун - 33:19, а Казахстан был сильнее Ирана - 31:25.