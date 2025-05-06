Ростовчанка Елена Орябинская сменила спортивное гражданство на сербское
Ростовчанка Елена Орябинская сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Сербию. Об этом сообщил глава российской Федерации гребного спорта (ФГСР) Алексей Свирин, ссылаясь на данные ТАСС.
Несмотря на отсутствие официального заявления от спортсменки в адрес федерации о смене гражданства, Свирин уверен в произошедшем, поскольку супруг Орябинской, Николай Пименов, уже несколько лет является членом сербской сборной.
Руководитель ФГСР также отметил выдающиеся способности Орябинской, назвав ее одной из наиболее одаренных спортсменок своего поколения, добившейся значительных результатов в составе российской национальной команды.
Напомним, что Елена Орябинская родом из Сальска, Ростовской области. На Олимпийских играх 2024 года она завоевала серебряную медаль в парной гребле с Василисой Степановой, выступая в нейтральном статусе. За свою карьеру 31-летняя спортсменка также дважды становилась бронзовым призером мировых первенств, а также завоевала одну золотую и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.