Ростовчанка Елена Орябинская сменила спортивное гражданство на сербское

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Ростовчанка Елена Орябинская сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Сербию. Об этом сообщил глава российской Федерации гребного спорта (ФГСР) Алексей Свирин, ссылаясь на данные ТАСС.Несмотря на отсутствие официального заявления от спортсменки в адрес федерации о смене гражданства, Свирин уверен в произошедшем, поскольку супруг Орябинской, Николай Пименов, уже несколько лет является членом сербской сборной.Руководитель ФГСР также отметил выдающиеся способности Орябинской, назвав ее одной из наиболее одаренных спортсменок своего поколения, добившейся значительных результатов в составе российской национальной команды.Напомним, что Елена Орябинская родом из Сальска, Ростовской области. На Олимпийских играх 2024 года она завоевала серебряную медаль в парной гребле с Василисой Степановой, выступая в нейтральном статусе. За свою карьеру 31-летняя спортсменка также дважды становилась бронзовым призером мировых первенств, а также завоевала одну золотую и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.