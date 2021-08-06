В Ростовскую область с Олимпиады привезли 18 медалей. Это четыре золота, четыре бронзы и 10 серебряных медалей. Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась 8 августа.В первую очередь отличились гимнасты. Так, спортсмен Никита Нагорный в командном зачёте получил золото, а в индивидуальном - две бронзы. Гимнастки тоже не посрамили честь Дона. Владислава Уразова в составе национальной сборной привезла домой ещё одно золото.Также девушки достойно показали себя и в других видах спорта. Например, рапиристка Лариса Коробейникова вместе со сборной России завоевала золото, а самостоятельно забрала бронзу. Лучница Елена Осипова принесла в копилку два серебра, а гандболистки из «Ростов-Дона» привезли домой сразу семь серебряных медалей.В воде жители Ростовской области тоже отличились. Так, Влада Чигиварова завоевала золото в синхронном плавании, а Елена Орябинская - серебро в водной гребле.Кроме Никиты Нагорного, из парней медаль привёз только дзюдоист Нияз Ильясов. В утешительной схватке он завоевал бронзу.