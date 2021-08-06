Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

В Ростовскую область с Олимпиады привезли 18 медалей

В Ростовскую область с Олимпиады привезли 18 медалей

В Ростовскую область с Олимпиады привезли 18 медалей. Это четыре золота, четыре бронзы и 10 серебряных медалей. Церемония закрытия Олимпийских игр состоялась 8 августа.

В первую очередь отличились гимнасты. Так, спортсмен Никита Нагорный в командном зачёте получил золото, а в индивидуальном - две бронзы. Гимнастки тоже не посрамили честь Дона. Владислава Уразова в составе национальной сборной привезла домой ещё одно золото.

Также девушки достойно показали себя и в других видах спорта. Например, рапиристка Лариса Коробейникова вместе со сборной России завоевала золото, а самостоятельно забрала бронзу. Лучница Елена Осипова принесла в копилку два серебра, а гандболистки из «Ростов-Дона» привезли домой сразу семь серебряных медалей.

В воде жители Ростовской области тоже отличились. Так, Влада Чигиварова завоевала золото в синхронном плавании, а Елена Орябинская - серебро в водной гребле.

Кроме Никиты Нагорного, из парней медаль привёз только дзюдоист Нияз Ильясов. В утешительной схватке он завоевал бронзу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.