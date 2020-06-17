«Ростов» заявил на матч с «Сочи» 17-летних игроков
В ближайшие часы в столице Кубани начнётся матч «Сочи» - «Ростов», который уже точно можно назвать скандальным. Начало игры — в 20 часов.
До последней минуты проведение встречи оставалось под вопросом. Дело в том, что накануне стало известно, что шесть игроков «жёлто-синих» заразились коронавирусом. Основной, дублирующий составы, а также тренерский штаб и других сотрудников отправили на карантин. «Ростов» просил о переносе матча, однако руководство «Сочи» отказало, сославшись на плотный график матчей РПЛ.
Тогда было принято решение провести матч по расписанию. Выяснилось, что «Ростов» заявил на игру игроков 2002 и 2003 годов рождения: полузащитников Владимира Абрамова, Тимофея Калистратова, Кирилла Гирныка, Ивана Комарова, Вильяма Рогаву, Павла Горелова, Никиту Каштана, Алексея Корниенко, Никиту Куприянова и Романа Романова, защитника Рината Мамедова, нападающих Тамаза Топурию и Богдана Чинарёва, вратарей Дениса Попова и Владимира Лукьянова. Об этом говорится на сайте Российской Премьер-Лиги.
Клуб уже вылетает в Сочи.