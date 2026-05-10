В Ростове-на-Дону двое погибли и двое пострадали в аварии

В Ростове два человека погибли и два пострадали в ДТП. Авария случилась в ночь на 10 мая около 03:00 на улице Нагибина, в районе дома № 14.По предварительным данным, 19-летний водитель «Мазды 3» двигался в районе дома № 14. Он потерял управление и наехал на металлическое ограждение. От сильного удара машину отбросило на жилое здание.- В результате аварии пострадали 19-летний водитель и его 20-летний пассажир. Еще один пассажир 20 лет и неустановленный пассажир скончались в медицинском учреждении, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.