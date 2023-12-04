«Ростов» уступил на выезде ЦСКА 0:2

Фото: ФК «Ростов»

В матче РПЛ ростовчане в Москве встречали с армейцами. Игра проходила при минусовой температуре и во время снегопада. Арбитр всё-таки решил, что матч проводить можно, хотя многие другие, в том числе коуч «Ростова» Валерий Карпин, с ним не согласились.Многое решил быстрый гол в исполнении ЦСКА. Фёдор Чалов чётко исполнил 11-метровый на 4-й минуте игры. До перерыва кое-что создал в атаке и «Ростов», но не забил. Во второй половине встречи москвичи забили второй (отличился Мендес), после чего ростовчане заметно сникли. В итоге дончане проигрывают 0:2, хотя игра была практически равной.В остальных встречах 17 тура «Краснодар» обыграл дома «Оренбург» 2:1, «Ахмат» (Грозный) был сильнее «Спартака» (Москва) 2:1, а «Локомотив» (Москва) победил «Зенит» (Санкт-Петербург) 3:1.9 декабря в последней игре календарного года «Ростов» в гостях сразится с «Ахматом». В таблице РПЛ южане на 10 месте из 16.