«Ростов» обыграл в гостях «Рубин» - 2:1

Фото: ФК Ростов.

Матч был знаковым для «Ростова», ведь совсем недавно в клуб вернулся наставник сборной России Валерий Карпин. Специалист вновь будет совмещать посты, что уже не так пугает, ведь сборную отстранили от всех международных турниров. Команда добиралась до Казани долго – сначала на клубном автобусе около 600 км до Волгограда (где аэропорт не закрыт), а потом уже на самолёте в Казань.В первые минуты «драконы» смотрелись активнее, однако счёт открыли именно ростовчане. На 12-й минуте после прострела Романа Тугарева классный удар получился у Дмитрия Полоза. Еще через несколько минут казанцы остались в меньшинстве. Виталий Лисакович получил прямую красную карточку за фол против Хорена Байрамяна.Во второй части игры «Ростов» много владел мячом, но долго не мог обезопасить победу вторым голом. Лишь в конце игры случился автогол Сильвие Бегича в пользу «Ростова» - 0:2. Казалось, три очка в кармане, но Хвича Кварацхелия обострил последние минуты. У «Рубина» были полумоменты еще, однако «Ростов» удержал победу.Набранные очки позволили южанам подняться в таблице чемпионата страны среди клубов РПЛ на 12 место из 16 (выше зон вылета и стыков).Очередная игра желто-синих состоится 20 марта, когда в гостях предстоит сразиться с «Динамо».38’ Мелёхин, 39’ Слуцкий, 46’ Зуев, 56’ Сильянов18’ Бегич, 90+7’ Фольмер77’ КварацхелияДюпин, Зотов (76’ Кузнецов), Бегич, Тальби, Зуев (71’ Тесленко) , Ломовицкий, Кучаев, Бакаев (27’ Онугха), Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.Медведев, Исмагилов, Савицкий, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов.13’ Полоз75’ Бегич (АГ)Песьяков, Осипенко, Лангович (57’ Калинин – 90’ Мухин), Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев (83’ Мельников), Глебов, Щетинин (72’ Сухомлинов), Полоз (72’ Голенков), Соу (57’ Комличенко).Бабурин, Дьячков, Кочканян, Фольмер, Турищев.