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«Ростов-Дон» проиграл «Ладе»

«Ростов-Дон» проиграл «Ладе»
После победы в Германии ростовчанки отправились в Самарскую область, где и проиграли в рамках чемпионата России среди клубов Суперлиги.

На старте матча команды не могли забить больше пяти минут. Далее тольяттинки повели - 4:0, но к концу первого тайма южанки вырвались вперед. После получаса игры «Ростов-Дон» вел в счете - 15:14. Во второй половине вечера игра была мяч в мяч. В нервозной концовке «желто-черные» сыграли чуть-чуть хуже соперника. Итог – второе поражение в сезоне, 29:30.

По личным показателям полезнее других у ростовчанок сыграли Виктория Борщенко (6 голов), Юлия Манагарова (5) и Анна Лагерквист (5). У «Лады» Ольга Фомина и Наталья Решетникова забили по 7 раз.

В другом матче игрового дня «Астраханочка» на выезде одолела звенигородскую «Звезду» - 27:26.

Уже 22 января «Ростов-Дон» принимает дома в Лиге чемпионов ЕГФ черногорскую «Будучность», а 27-го – московский ЦСКА. Пока в турнирной таблице чемпионата России подопечные Пера Юханссона идут на 1-е место в сильнейшей группе.
Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»
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