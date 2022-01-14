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«Ростов-Дон» победил в гостях «Боруссию»

«Ростов-Дон» победил в гостях «Боруссию»
«Жёлто-чёрные» рассматривались как фавориты игры, поэтому выигрыш можно назвать ожидаемым – россиянки заметно сильнее.

Уже на старте ростовский клуб повёл - 4:1. К концу первого тайма «Ростов-Дон» оторвался ещё немного – 17:12 после получаса игры. Во второй половине вечера «жёлто-чёрные» держали разницу примерно на том же уровне. Финальный счёт – 31:25 в пользу вице-чемпиона России. «Ростов-Дон» вёл в счёте весь матч.

По индивидуальной статистике, наиболее полезно у ростовчанок сыграли Юлия Манагарова и Грас Заади – по 8 голов. У «Боруссии» 7 раз отличилась Фатос Кючукюлидиз.

Следующую игру Лиги чемпионов подшефные Пера Юханссона сыграют на своей площадке 22 января. Соперник - «Будучность» (Подгорица, Черногория). А 19 января ростовчанки ещё должны сразиться в Тольятти с местной «Ладой» в рамках чемпионата России.
Фото: ГК Ростов-Дон.
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