«Ростов-Дон» разгромил дома «Астраханочку»

Ростовчанки после перерыва в чемпионате принимали соперника из Астрахани. В первом тайме гостьи дали бой, но во втором просто рассыпались.Первые 30 минут прошли в равной борьбе. «Желто-черные» никак не могли оторваться. Каспийские гандболистки отвечали голом на гол. К перерыву на табло было минимальное преимущество ростовчанок – 13:12.В начале второй части матча гости даже вели в счёте (15:14, 17:13), но затем вице-чемпион России просто уничтожил соперника, забивая «очередями». Итог – уверенная победа «Ростов-Дона», 31:22.По личным показателям лучшей была Анна Лагерквист – 5 мячей. У целого ряда игроков – по 3 гола (Аморим, Зеленкова, Смирнова, Заади, Таженова).В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги дончанки идут на первом месте. Свою очередную игру подопечные Пера Юханссона проведут 17 октября. В этот день в рамках Лиги чемпионов предстоит сразиться на выезде с черногорской «Будучностью».