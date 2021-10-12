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«Ростов-Дон» разгромил дома «Астраханочку»

«Ростов-Дон» разгромил дома «Астраханочку»
Ростовчанки после перерыва в чемпионате принимали соперника из Астрахани. В первом тайме гостьи дали бой, но во втором просто рассыпались.

Первые 30 минут прошли в равной борьбе. «Желто-черные» никак не могли оторваться. Каспийские гандболистки отвечали голом на гол. К перерыву на табло было минимальное преимущество ростовчанок – 13:12.

В начале второй части матча гости даже вели в счёте (15:14, 17:13), но затем вице-чемпион России просто уничтожил соперника, забивая «очередями». Итог – уверенная победа «Ростов-Дона», 31:22.

По личным показателям лучшей была Анна Лагерквист – 5 мячей. У целого ряда игроков – по 3 гола (Аморим, Зеленкова, Смирнова, Заади, Таженова).

В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги дончанки идут на первом месте. Свою очередную игру подопечные Пера Юханссона проведут 17 октября. В этот день в рамках Лиги чемпионов предстоит сразиться на выезде с черногорской «Будучностью».
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