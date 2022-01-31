«Ростов-Дон» победил на выезде «Астраханочку»

Фото: Ростов-Дон

К отчетному матчу у «жёлто-чёрных» вернулись в строй после коронавирусного карантина многие лидеры, потому именно ростовский клуб был фаворитом.Первый тайм, однако, прошёл в равной борьбе, хотя по игре и казалось, что «Ростов-Дон» может в любой момент включить обороты. После получаса игры на табло был равный счёт - 13:13. Во второй половине встречи, однако, гостьи сделали результат, затратив минимум усилий. В итоге «Ростов-Дон» побеждает - 28:23.По личным показателям у вице-чемпиона самыми бойкими стали Юлия Манагарова (7 мячей), Екатерина Левша (5), Анна Лагерквист (4) и Полина Кузнецова (4). У «Астраханочки» 5 точных бросков совершила Галина Никифорова.В остальных поединках дня чемпионата России ЦСКА (Москва) обыграл «Звезду» (Звенигород) - 40:30, а «Лада» (Тольятти) одолела на выезде «Кубань» (Краснодар) - 27:25.Следующую встречу подшефные Пера Юханссона сыграют на своей площадке 9 февраля, оппонент – вновь «Астраханочка».