Полузащитник Святослав Кожедуб покидает ФК «Чайка»

Фото: ФК Чайка

ФК «Чайка» из Ростовской области объявил об уходе Святослава Кожедуба. Об этом сообщили в социальных сетях команды.Клуб из Песчанокопского района достиг договоренности с московской «Родиной» о переходе 22-летнего полузащитника. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2026 года.Святослав Кожедуб — спортсмен из Казахстана. В 2016 году он стал игроком команды «Тобол». Показал отличные результаты, став лучшим бомбардиром молодежного первенства Казахстана, забив 25 мячей.В 2017 году спортсмена вызвали в сборную России до 16 лет, где он провел четыре матча. В ноябре 2019 года под руководством тренера Хомухи он сыграл три матча за сборную России до 18 лет и забил один гол.В 2023 году Святослав подписал соглашение с футбольным клубом «Чайка». За время своего пребывания в команде он провел 39 матчей и забил 6 голов. В 2024 году ему было присвоено звание мастера спорта России.