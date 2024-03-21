Фото: ФК Чайка

Полузащитник ФК "Чайка" Эльдияр Зарыпбеков был призван в национальную сборную Кыргызской Республики. Об этом 21 марта в социальных сетях сообщило руководство клуба.Национальная команда Кыргызстана сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Тайбэе для предстоящих игр отборочного раунда чемпионата мира - 2026 и Кубка Азии - 2027.22-летний Эльдияр Зарыпбеков сыграет два товарищеских матча против китайского Тайбэя с 21 по 26 марта.Эльдияр Зарыпбеков является уроженцем донской столицы и воспитанником клуба "Чайка". В 2022 году он перешел на правах аренды в пятигорский "Машук-КМВ".В октябре 2023 года Зарыпбеков получил приглашение в сборную Кыргызстана и провел два матча в рамках подготовки. Он дебютировал за сборную в матче против Бахрейна, а также сыграл против Филиппин, однако последний матч не был официально признан ФИФА. В ноябре 2023 года Зарыпбеков получил приглашение в олимпийскую сборную Кыргызстана для сборов в Бишкеке.